Ilfattoquotidiano.it - Filippo Turetta, è il giorno della difesa. I suoi avvocati: “L’ergastolo è una pena vendicativa. No alla legge del taglione”

Come ieri,è in aula. E assente, come ieri, il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Dopo la requisitoria del pm, che ha chiestoper il 23enne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata, uccisa a novembre 2023 con 75 coltellate, oggi prende la parola ladavanticorte d’Assise di Venezia. I– Giovanni Caruso e Monica Cornaviera – puntano a evitare lamassima per il loro assistito, detenuto nel carcere di Montorio, a Verona.deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, di sequestro di persona, di occultamento di cadavere e di stalking. Nell’udienza di ieri, davantiCorte d’Assise di Venezia, il pm Andrea Petroni ha parlato di “premeditazione certa, da caso di scuola”, aggiungendo che “nell’interrogatorio del primo dicembre 2023 e nell’esame dell’imputato in aula lo scorso 25 ottobre, ho avuto la spiacevole sensazione di essere stato preso in giro”.