Gaeta.it - Fedez torna a cena da Cracco: la nuova compagna non è Chiara Ferragni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La vita sentimentale dicontinua a far discutere. Dopo la separazione da, il rapper è stato avvistato al ristorante di Carloa Milano, stavolta non in compagnia della sua ex moglie. Il legame tra i Ferragnez sembra ormai arrivato al capolinea., infatti, è stata vista mentre trascorreva un weekend romano con Giovanni Tronchetti Provera, rafforzando i rumors su unarelazione. Nel frattempo,, pur mantenendo un certo riserbo sulla sua vita privata, ha condiviso un post sui social che ha sollevato interrogativi.Lamisteriosa daIl ristorante di, situato nella celebre Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è un luogo simbolico per, non solo per la sua reputazione gastronomica di alto livello, ma anche per i ricordi che lo legano alla sua ex moglie.