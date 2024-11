Lapresse.it - Egitto, barca di turisti naufraga nel Mar Rosso: recuperati tre corpi

Tresenza vita sono statinelle acque del Mar, dove ieri è affondata nei pressi di Marsa Alam un’imzione con a bordo oltre 45 persone, la maggior parte. Lo ha confermato il maggiore generale Amr Hanafi, governatore del Mar, come riporta il giornale egiziano Al-Masry Al-Youm. Le ricerche continuano per le 13 persone che al momento risultano ancora disperse, mentre altre 28 sono state salvate dai soccorritori e sono stati portati in un hotel a Marsa Alam in buone condizioni.Membro equipaggio: “Mai vista un’onda simile”Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, il naufragio è avvenuto in modo improvviso. Lo yacht si sarebbe ribaltato in soli sette minuti. Un membro dell’equipaggio tratto in salvo ha raccontato di un’onda enorme: “Non avevamo mai visto nulla di simile prima d’ora.