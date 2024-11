Iodonna.it - Ecco tutto quel che c’è da sapere su “La forza del destino” di Verdi, che il 7 dicembre aprirà la stagione del Teatro alla Scala. È perseguitata dalla fama di “porta-jella”, ma gli unici sfortunati saranno quelli che non la ascolteranno...

Diciamolo subito: Ladel. È questo il titolo dell’opera di Giuseppescelta dalper inaugurare, il 7, la2024-2025. Gli scaramantici preferiscono indicarla come “l’innominabile” o “La potenza del fato” per la suadi, ma i verili che non si godranno questa versione, con Riccardo Chailly sul podio, Anna Netrebko e Brian Jagde nei ruoli principali affiancati da Ludovic Tézier e Vasilisa Berzhanskaya. A Roma il debutto di “Puccini Dance Circus Opera”, a 100 anni dmorte del compositore X Leggi anche ›2024/2025: tra “Ladel” e “Il nome della rosa” La regia è di Leo Muscato, coadiuvato da Alessandro Verazzi per le luci e da un ottimo team femminile: Federica Parolini per le scene, Silvia Aymonino per i costumi, Michela Lucenti per le coreografie.