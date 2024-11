Da La Talpa al Grande Fratello Due nuove concorrenti famose per Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante notizia sul. Dueche hanno appena finito Lasarebbero pronte ad entrare nella casa più spiata d’Italia e a cambiare gli equilibri del reality show di Alfonso. Il pubblico è d’accordo con questa ipotesi e sta spingendo affinché il tutto vada in porto. Una situazione in divenire e che sta infiammando Canale 5.A proposito de La, il vincitore è stato Alessandro Egger ma possiamo subito anticiparvi che non sarà lui ad entrare nella casa del. Ci sono altri dueche però potrebbero accettare l’eventuale proposta e proseguire la loro avventura a Mediaset. Vediamo insieme chi potrebbe diventare gieffina.Leggi anche: “E ora chi lo dice agli altri?”., colpo di scena su Lorenzo e Helena, da Lapotrebbero arrivare dueDunque, potrebbero non essere definitivi iche attualmente sono al