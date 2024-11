Panorama.it - Cos'è il "golden power" invocato dal Ministro Giorgetti?

L’offerta di ieri lanciata da UniCredit per acquisire BancoBPM ha spiazzato tutto il mondo finanziario italiano. Anche il governo è stato colto di sorpresa, con Matteo Salvini e Giancarloin prima linea nel commentare aspramente l’iniziativa di Andrea Orcel (AD di UniCredit), “è una banca straniera” ha sentenziato il leader della Lega. Più istituzionale il titolare del Mef: “come è noto esiste il, quindi il governo valuterà attentamente quando UniCredit invierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso”.Ma cos’è ilevocato da? Ilè uno strumento che consente al governo di intervenire, qualora lo ritenga necessario, al fine di tutelare gli assetti delle imprese operanti in settori strategici o di interesse nazionale. Indi per cui questo potere si traduce nella possibilità di porre precise condizioni all'acquisizione di partecipazioni, oppure nell'imporre delibere societarie, financo a bloccare le operazioni ritenute rischiose per la sicurezza nazionale.