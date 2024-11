Lanazione.it - Calcio. Dilettanti. Derby al Calci, quinta vittoria consecutiva

Pisa 26 novembre 2024 – In Promozione giornata da tre punti col minimo sforzo per le pisane San Giuliano ed Urbino Taccola. Con lail San Giuliano sale a quota ventisei al secondo posto in classifica, a meno tre dalla capolista Pietrasanta. L’Urbino Taccola è sesto con diciannove punti, ad uno solo dal Cubino che occupa lapiazza play-off. Dunque una buonissima classifica per le due pisane dopo la prima dozzina di gare stagionali. Il San Giuliano di mister Roventini ha piegato il Forte dei Marmi allo Stadio Comunale ‘Bui’ per 1 – 0 grazie alla rete messa a segno da Benedetti. Questo il tabellino. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Pasquini, Susini, Bindi, Micheletti, Cecchini, Cantini, Bellucci, Ghelardoni M.