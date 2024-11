Gaeta.it - British Airways presenta la nuova cabina di prima classe: lusso e comfort a bordo dell’A380

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente svelato la suadi, una mossa strategica che rientra nel programma di rinnovamento degli interni. Il debutto ufficiale è previsto per la metà del 2026. Questaofferta rapun passo significativo per la compagnia aerea nel cercare di elevare l’esperienza di volo dei propri passeggeri. Descritta come una fusione di design sofisticato e artigianalità britannica, lamira a ricreare l’atmosfera di un moderno hotel di, integrandoe stile in un ambiente esclusivo.ha sottolineato che il progetto è stato sviluppato in collaborazione con alcuni dei più importanti designer e produttori dell’industria aeronautica. Le sedi coinvolte vanno da Londra a Glasgow, passando per West Yorkshire, Kilkeel e Dublino, raccogliendo il meglio del talento britannico e irlandese per la creazione di questi nuovi spazi.