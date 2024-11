Quifinanza.it - Bonus anziani 2025 e tutti gli aiuti e gli incentivi previsti per i cittadini senior

Sono molti glie le misure che nelsaranno attivi per il sostegno a pensionati e, a partire dalda 850 euro al mese. Il governo ha poi confermato misure per chi necessita di assistenza domiciliare (badanti), sconti e sostegni alla spesa.Come richiedere ilda 850 euroDall’1 gennaioe fino al 31 dicembre 2026 è attivo il, un contributo da 850 euro al mese rivolto a chi ha più di 80 anni, non è autosufficiente e versa in condizioni di indigenza. I soldi sono utilizzabili per servizi di assistenza e cura.I requisiti sono: avere un Isee non superiore a 6.000 euro annui, un certificato rilasciato dall’Inps che metta nero su bianco lo stato “gravissimo” relativo alla necessità di accompagnamento, essere già titolare di indennità di accompagnamento o avere i requisiti per riceverla.