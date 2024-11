Bergamonews.it - Bergamo sempre più sostenibile: 206 colonnine elettriche, 32 sono nuove

. Pronte 32di ricarica, pari a 64 punti di ricarica. Che la mobilitàrappresenti un elemento strategico per il Comune di, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni e alla promozione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, è un dato certo: basta guardare lo sviluppo e le strategie legate alla mobilità e all’ambiente per capire in che direzione sta andando l’amministrazione comunale. E ne è riprova, ulteriore, l’ultima delibera portata in Giunta che racconta della messa a terra di quanto deciso nel 2022, ovvero l’estensione della rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale, predisponendo una mappatura preliminare delle aree idonee per l’installazione di infrastrutture di ricarica. L’obiettivo, infatti, è quello di non fermarsi qui.