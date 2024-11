Metropolitanmagazine.it - Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli rivela la verità su Angelo Madonia: “C’entra la Pellegrini, non io”

Dopo l’esclusione didacon lea seguito del litigio con, la giornalista è intervenuta sui social per fare chiarezza. “non è uscito dacon leperché ha risposto a me“, ha scritto lasu X, per poi pubblicare attraverso la sua newsletter un lungo articolo dal titolo “Laliberata“. Un testo nel quale laha spiegato che l’esclusione del maestro di ballonon è legata a ciò che è accaduto in puntata con lei, e che la vera disarmonia era tra lui e la partner Federica.Attraverso Instagram,ha poi riproposto il video della discussione durante l’ultima puntata sottolineando: “Lei (Federicandr) che lo abbraccia mentre noi diamo voti altissimi alla coppia, lui che incarognito guarda continuamente in direzione dell’altra (Sonia Bruganelli ndr.