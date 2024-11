Gaeta.it - Arrestato per tentata estorsione a Napoli: uomo di 53 anni minaccia automobilista

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha scosso la città diin tarda mattinata ieri, quando undi 53è statodalla Polizia di Stato. L’individuo, già noto per precedenti simili, ha cercato di estorcere denaro a unnei pressi di piazza Matteotti. L’operazione delle forze dell’ordine si è attivata grazie alla segnalazione di un cittadino, dimostrando la prontezza della Polizia nella risposta a questo tipo di reati.L’intervento della poliziaL’episodio si è svolto in via Battisti, dove un, dopo aver parcheggiato nelle strisce blu, è stato avvicinato dal 53enne. Stando al racconto fornito all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’avrebbe chiesto del denaro per il parcheggio, una pratica abusiva che sta purtroppo diventando sempre più comune nelle aree cittadine.