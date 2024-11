Ilgiorno.it - Armi da guerra nel magazzino di Cambiago: “Inquietante escalation criminale degli ultras”

Milano – E’ un "quadro", quello emerso col ritrovamento nei giorni scorsi di una santabarbara in un, nel Milanese, tra cui "un fucile AK 47", una "mitragliatrice Uzi" e "tre bombe a mano". Uno scenario "che lascia intravedere una proiezione criminosa""ancora più preoccupante" di quella venuta a galla con l'inchiesta milanese ‘Doppia curva’, in cui si è contestata l'associazione per delinquere anche aggravata dal metodo mafioso. Lo scrive il gip di Milano Domenico Santoro nel provvedimento con cui ha disposto il carcere, su richiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, per il presunto custode delleda, l'ultrà interista Cristian Ferrario. Per il giudice la "disponibilità" di quel "salone" e di quell'arsenale è "ascrivibile" a Ferrario e al capo ultrà della curva Nord Andrea Beretta, in carcere dal 5 settembre per l'omicidio dello 'ndranghetista Antonio Bellocco e che da giorni ormai sta collaborando coi pm.