AEW | Il contratto di Ricky Starks dovrebbe scadere entro metà 2025

Arrivano indiscrezioni sulla situazione contrattuale diin seno alla AEW. Come sappiamo, il wrestler è di fatto inutilizzato da tempo e sul suo conto si sono susseguite diverse speculazioni tra cui quella di un suo possibile approdo in WWE laddove lasciasse la federazione di Tony Khan. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione.Il futuro diSecondo quanto evidenziato da Fightful Select, ilche legaalla AEW nonprima delladel. La AEW nella primavera di quest’anno avrebbe esercitato la clausola di rinnovo per un ulteriore anno, portando la scadenza delappunto alladel prossimo anno.era presente nel backstage di Full Gear, ma per il momento non ci sono indicazioni precise sul suo ritorno nei tv show AEW.