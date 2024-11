Gaeta.it - Strepitosa serata di follia a Padova: ladri in azione tra inseguimenti e colpi audaci

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un lunedì sera da film adatto a un blockbuster statunitense si è materializzato nei dintorni di, dove un gruppo diha dato vita a una serie di eventi che ha sconvolto la quiete locale. Con un furgone rubato trasformato in un vero e proprio ariete, questa banda ha eseguito raidin supermercati e tabaccherie, dando vita a una notte di assalti ed. A seguire, i dettagli di un’opercriminale che ha catturato l’attenzione di polizia e cittadini.LamovimentataLa sequenza di eventi ha avuto inizio poco dopo le 22:00 di un normale lunedì sera di qualche settimana fa. Un Fiat Doblò di colore bianco, risultato rubato da un’officina di Casier, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre si muoveva in via Po.