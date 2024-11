Sono arrivati i risultati Eleonora Giorgi la confessione atroce a Silvia Toffanin pubblico in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Una brutta notizia”., fan indopo l’intervista dell’attrice a Verissimo: nonostante la speranza e la forza della donna, i dati medici parlano chiaro. Anchesperava in un altro tipo di comunicazione e invece niente. La, 70 anni, sta affrontando da circa un anno un tumore al pancreas. Ha scelto di condividere apertamente la sua battaglia, trovando nel dialogouna forma di liberazione e di riconciliazione con il valore del tempo.>> “Ecco perché ho lasciato Amici”. Verissimo, Francesca Tocca finalmente fa chiarezza: la rivelazioneLa diagnosi è arrivata in seguito a una tosse persistente, che ha portato a ulteriori accertamenti e alla scoperta della malattia. Laha intrapreso diverse cure, tra cui chemioterapia e terapie sperimentali presso l’MD Anderson Cancer Center di Houston, noto per trattamenti innovativi.