Napolipiu.com - Solo un gol in 30 giorni”: il momento difficile di Kvara fa discutere

Leggi su Napolipiu.com

Il georgiano ancora a secco contro la Roma dopo l’errore iniziale. Conte lo difende: “Era affaticato”.La vittoria del Napoli sulla Roma ha una sola nota stonata: ilno di Khvichatskhelia. Il georgiano continua il suo digiuno realizzativo, interrottodalla rete al Milan nell’ultimo mese.La partita del numero 77 si è aperta con un’occasione clamorosa dopo appena due minuti: colpo di testa (non la sua specialità) su cross perfetto di Di Lorenzo, con la palla finita sul fondo nonostante la libertà concessa dalla difesa romanista.Il georgiano si è poi parzialmente riscattato nell’azione del gol partita, con il lancio per Di Lorenzo che ha portato all’assist vincente per Lukaku. La sua gara è terminata al 67? per far posto a David Neres, apparso più brillante nel finale.I numeri non sorridono a: nelle ultime cinque partite ha segnatocontro il Milan, senza fornire assist.