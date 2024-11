Lopinionista.it - “Sognatrici”, il nuovo album di Gabriella Lucia Grasso

Leggi su Lopinionista.it

E’ la colonna sonora dell’omonimo spettacolo scritto con Valeria Benatti e gode del patrocinio di Amnesty International ItaliaUn’opera che celebra la lotta e il coraggio delle donne: si intitola, ildiche esce per Musica Lavica Records. Si tratta della colonna sonora dell’omonimo spettacolo creato dalla cantautrice con Valeria Benatti, nota scrittrice e conduttrice radiofonica, che ne ha scritto il testo teatrale, e vuole essere “un dono di riconoscenza verso tutte le donne che negli anni hanno lottato per rendere questo mondo un posto migliore”.Il progetto(sia lo spettacolo che il disco) sono patrocinati da Amnesty International Italia, a sottolineare l’importanza di continuare a lottare per i diritti delle donne.“Nascere femmina – scrivono le autrici – comporta ancora oggi una serie di discriminazioni e offese che non possiamo più accettare.