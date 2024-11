Lettera43.it - Sciopero 29 novembre, il Garante: «Stop trasporti solo per quattro ore»

La Commissione di garanzia ha richiesto una nuova riduzione dellogenerale indetto da Cgil e Uil per il 29, proponendo di limitarlo aore nel settore del trasporto passeggeri, dal quale i treni erano già stati eliminati. Nella delibera, inviata al ministero dei, si è evidenziato il «fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati». Da fonti vicino a Matteo Salvini è trapelata «soddisfazione» per la decisione del, con il vicepremier che si è detto «determinato affinché i disagi per i cittadini siano contenuti e farà di tutto per raggiungere l’obiettivo».Articolo completo:29, il: «perore» dal blog Lettera43