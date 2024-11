Gaeta.it - Promozione della cucina italiana e artusiana: un viaggio culinario tra Europa e Sud America

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La settimana dedicata alla, e in particolare dell’eredità gastronomica di Pellegrino Artusi, ha visto eventi che hanno attraversato vari paesi, portando in luce i sapori autentici dell’Italia. Dalla cerimonia di apertura a Tirana fino alle attività in Argentina, ogni appuntamento ha avuto come obiettivo la valorizzazionecultura culinaria tricolore.La settimananel mondo: eventi inDal 18 al 20 novembre, una serie di eventi ha preso vita in diverse città europee. Il 18 novembre, Casa Artusi ha partecipato a un evento a Tirana dedicato all’olio extra vergine d’oliva. Durante questo incontro, la delegazione ha proposto una cena ispirata alla tradizione, mettendo in risalto piatti storici e ingredienti tipici.