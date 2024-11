Calciomercato.it - Premio Viola, Zaccagni non si nasconde: “Sì, guardiamo la classifica e abbiamo un obiettivo” | VIDEO CM.IT

Mattiaha ricevuto ilal Coni, in un momento brillantissimo per la sua Lazio: le parole sullae gli obiettivi biancocelestiLa Lazio vola anche sulle ali del suo capitano, Mattia, che ieri è stato ancora una volta protagonista segnando il gol del 2-0 al Bologna che ha messo in ghiaccio la partita.Mattia– calciomercato.itI biancocelesti sono ancora lì in alto, a un punto dalla vetta occupata dal Napoli e in testa alladi Europa League in solitaria. Insomma, un inizio pazzesco. Oggi al Coni il numero 10 e capitano della Lazio ha ricevuto ildi Cultura Sportiva Beppe: “Per me è un grande onore ricevere questostorico. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori che mi hanno permesso di arrivare fino a qui, ringrazio anche la mia famiglia”.