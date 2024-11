Ilnapolista.it - Piqué: «Quando Lopetegui e Sergio Ramos volevano che mi scusassi per aver appoggiato l’indipendenza della Catalogna»

??Gerarde lal’1 ottobre 2017, Barça-Las Palmas si giocò a porte chiuse nel pieno del referendum sulcatalana, lui andò in tv a dire che quella partita non si sarebbe dovuta giocare. Ecco, in nazionale non la presero bene. “A fine partita mi hanno messo il microfono in zona mista – racconta lui – Mi sono emozionato e il giorno dopo sono andato a Madrid contro la squadra spagnola. La mia peggiore esperienza da professionista“.Julenera l’allenatore eil capitano all’epoca: “Sorprendentemente, l’allenatore e il capitano mi hanno afferrato e mi hanno detto che dovevo scusarmi”. L’ex allenatore spagnolo ha rimproveratoper la sua posizione con lae gli ha persino offerto un discorso scritto per scusarsi pubblicamente.