Tvpertutti.it - Perché Angelo Madonia cacciato da Ballando? Nuovo maestro per Pellegrini

fuori da2024. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno: ildi ballo non farà più parte del cast del programma di Milly Carlucci. La Rai ha reso nota la decisione tramite un comunicato ufficiale, sottolineando che l'esclusione è dovuta a "divergenze professionali" emerse durante la trasmissione. Una conclusione tanto brusca quanto inaspettata, soprattutto alla luce degli sviluppi recenti. Di seguito la nota:"La produzione dicon le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, ilnon proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso. Ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti".