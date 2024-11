Ilgiorno.it - Panseca, l’ultimo garofano. Il Psi, la piramide e l’oblio addio al “pupillo“ di Craxi

È stato lui a inventare ilrosso come simbolo del Partito socialista italiano di Bettino, il simbolo che mandò in soffitta la falce e il martello che il leader socialista detestava. L’artista Filippo, morto nella notte tra sabato e domenica a 84 anni nell’isola di Pantelleria per le conseguenze di un infarto, non a caso era stato definito "il" dell’ex segretario del Psi ed ex premier, che aveva conosciuto nel 1969 durante una cena al ristorante All’Angolo in via Fiori Chiari, a Brera, il quartiere degli artisti che frequentava e adorava., dunque, ma non solo. Celebre anche la “multimediale“, un maxischermo di otto metri che, “l’architetto della politica“, volle collocare sul palco milanese del 45° Congresso del Psi all’ex Ansaldo nel 1989.