Omicidio Tramontano oggi la sentenza per Impagniatiello

Il processo a carico di Alessandro Impagnatiello, ex barman accusato dell’di Giulia, sta per giungere alla sua conclusione. La Corte d’Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, si è ritirata in camera di consiglio questa mattina, annunciando che lasarà emessa intorno alle 12:30.Un’aula carica di emozione e tensioneAlessandro Impagnatiello, presente in aula, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni spontanee. Un silenzio che ha lasciato spazio all’emozione palpabile tra i presenti, in particolare i familiari di Giulia, che attendono il verdetto con trepidazione. In aula si trovano la madre di Giulia, Loredana Femiano, il padre Franco, la sorella Chiara e il fratello Mario, visibilmente provati da un processo che ha riportato alla luce il dolore della loro perdita.