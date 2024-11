Thesocialpost.it - Naufraga nave da crociera nel mar Rosso: almeno 45 dispersi

Grave incidente marittimo nel Mar: trentuno turisti di diverse nazionalità e 14 membri dell’equipaggio di unadarisultano. L’imbarcazione stava navigando vicino alle coste di Marsa Alam, in Egitto, una zona nota per la sua bellezza naturale e molto frequentata dai turisti.Le autorità egiziane hanno confermato l’accaduto, mantenendo però il riserbo sull’identità e la provenienza dei passeggeri. L’episodio ha generato allarme, spingendo le autorità locali ad avviare immediatamente operazioni di soccorso. Le ricerche deisono in corso con il coinvolgimento di squadre specializzate e mezzi marittimi. Fonti ufficiali riportano che sono già stati tratti in salvo alcuni sopravvissuti, ma al momento non si conosce il numero esatto né le loro condizioni di salute.