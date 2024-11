Ilgiorno.it - Natale in filodiffusione sul Naviglio. A Cernusco parte il conto alla rovescia

in, 40 giorni di musica in centro per creare atmosfera, albero, luminarie, presepe vivente, concerti, gonfiabili. Più di cinque settimane di appuntamenti per lasciarsi alle spalle pensieri e crisi e tornare un po’ bambini. Ad aprire la kermesse, venerdì sarà la festa del cioccolato tra mercatini e bancarelle in piazza Matteotti a disposizione dei golosi fino al 1 dicembre. Sabato 1, il rito più atteso con l’accensione dell’albero alle 17, un momento amato da tutti e uno spettacolo sulla pista di pattinaggio con ghiaccio vero dopo i problemi creati l’anno scorso da quello sintetico, più green, ma meno divertente. Una scelta che ha creato anche qualche frizione in maggioranza, ma l’attrazione è stata confermata. Il 7 e 8 dicembre doppio appuntamento con il Villaggio di Babbo, un altro momento che fa sempre il pieno di pubblico.