Rompipallone.it - Napoli, in arrivo il difensore: in Brasile è già una star

Leggi su Rompipallone.it

Ilha messo gli occhi su un giovanebrasiliano che sta facendo faville in patria: può arrivare già a gennaio.Ilha battuto 1-0 la Roma al Maradona e ha così riconquistato la vetta solitaria in campionato. Ci ha pensato il grande ex Romelu Lukaku a risolvere la contesa realizzando un bel gol su assist perfetto di Giovanni Di Lorenzo. Grazie a questo successo Conte torna in testa con un punto di vantaggio su Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio. Tuttavia, nonostante il successo e il primato in classifica, molti tifosi si aspettano qualche rinforzo a gennaio per completare la rosa e tentare davvero di rivivere la grande emozione provata due anni fa. In particolare sembra che la squadra allenata da Conte abbia bisogno di un tassello in più in difesa.Ma quale potrebbe essere il colpo dei partenopei nella prossima finestra di mercato per migliorare ulteriormente la retroguardia? In queste ultime settimane sono stati fatti tanti nomi: piace molto Jakub Kiwior,polacco dell’Arsenal che non riesce più a trovare spazio nell’undici titolare di Arteta, ma si monitora anche Itakura del Borussia Moenchengladbach.