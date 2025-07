Medusa cosa fare e cosa non fare quando ti sfiora

La medusa, affascinante ma imprevedibile, può sorprendere anche il più esperto nuotatore. Quando i suoi tentacoli ti sfiorano, è importante sapere cosa fare e cosa evitare per alleviare il dolore e prevenire complicazioni. In particolare, per i bambini, una corretta reazione può fare la differenza. Ecco una guida semplice e pratica per gestire subito questa spiacevole esperienza in mare.

Questi esseri marini, molto comuni nei nostri mari, non mordono ma il contatto con i loro tentacoli, benché non pericoloso, provoca dolore e bruciore. Ecco cosa fare se succede a un bambino o a una bambina.

