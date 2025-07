ci sono tre italiani agli ottavi di wimbledon non era mai successo nella storia

Una straordinaria svolta nella storia del tennis italiano: tre talenti tricolori agli ottavi di Wimbledon, un’impresa mai avvenuta prima. Mentre Jannik Sinner si affaccia con determinazione, Lorenzo Sonego aveva già lasciato il segno nel 2021, ma questa volta il nostro tennis si conferma protagonista assoluto. Un risultato che testimonia la crescita e il talento di una nuova generazione di campioni. La sfida è lanciata: i nostri ragazzi sono pronti a scrivere pagine indimenticabili nel prestigioso torneo londinese.

