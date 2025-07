Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?

una delle aziende più innovative e riconosciute nel settore, pronta a lanciare nuove sfide e tecnologie all’avanguardia. La fine di un’era per alcuni modelli, ma l’inizio di un capitolo entusiasmante per gli appassionati di metal detecting, che potranno aspettarsi presto novità sorprendenti e avanzate soluzioni per esplorare il territorio. E così, il futuro di Minelab si prospetta ancora ricco di innovazione e successo.

Nel 2025 Minelab, storico produttore australiano di metal detector, ha annunciato il ritiro dalla produzione di tre dei suoi dispositivi. Colpite dalla decisione le serie Equinox e GPX, due nomi ben noti tra gli appassionati di metal detecting. Ufficialmente si parla di un “aggiornamento tecnologico della linea”, ma la realtà sembra meno nobile: questi modelli non si vendevano più. Eppure, nonostante questa battuta d’arresto, Minelab resta – incredibilmente – il leader di mercato. Non tanto per meriti propri, quanto piuttosto per la debolezza della concorrenza. Garrett sembra ormai priva di direzione, Nokta ha perso slancio, XP non incanta più e Quest ha abbandonato ogni tentativo di sembrare un’azienda americana. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025: fine di un’era o semplice evoluzione?

In questa notizia si parla di: metal - minelab - detector - ritira

Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025: fine di un’era o semplice evoluzione? - Nel 2025, Minelab, il celebre produttore australiano di metal detector, ha deciso di ritirare tre dei suoi modelli, tra cui le rinomate serie Equinox e GPX.

Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?; Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?; Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?.

Nital e la nuova sfida con i metal detector di Minelab - Sono tre le linee di metal detector Minelab distribuite da Nital e acquistabili anche su hinnovation. Come scrive igizmo.it

Volete andare a caccia di tesori? I metal detector Minelab in Italia grazie alla distribuzione Nital - Hardware Upgrade - Terra Pro (€ 359,00) spicca infine per la sua impermeabilità fino a 5 metri di profondità (certificazione IP68), ... Scrive hwupgrade.it