Cosa significano i colori delle allerte meteo e cosa fare in caso di piogge temporali e alluvione

I colori delle allerte meteo ci guidano nella gestione delle emergenze: dal giallo alla massima allerta rossa, indicano il livello di rischio. È fondamentale saper interpretare questi segnali e seguire le istruzioni della Protezione Civile per proteggere te stesso e i tuoi cari. Con l’aumento di eventi meteorologici estremi, conoscere cosa fare in caso di piogge intense, temporali o alluvioni diventa una priorità per vivere in sicurezza e prevenire rischi inattesi.

La Protezione Civile ha pagine dedicate ai consigli per affrontare in sicurezza emergenze legate al meteo. Sono sempre più frequenti nel nostro paese eventi estremi dovuti anche all'aumento delle temperature di aria e mare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cosa significano i colori delle allerte meteo e cosa fare in caso di piogge, temporali e alluvione

