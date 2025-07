Wimbledon è il giorno dei tre italiani agli ottavi | quando e dove vedere Sinner Cobolli e Sonego

Il sogno degli appassionati italiani diventa realtà: a Wimbledon 2023, per la prima volta, tre talenti azzurri—Sinner, Cobolli e Sonego—sono approdati agli ottavi di finale, portando emozioni e orgoglio nel cuore di tutti. Quando e dove poterli seguire? La partita inizia alle 12:00, offrendo un'intera giornata di tennis di altissimo livello, da vivere in TV e in diretta streaming. Non perdete questa storica occasione!

Per la prima volta tre giocatori italiani sono nella seconda settimana del tabellone maschile del torneo londinese. Per chi ne ha la possibilità si parte a mezzogiorno e si va avanti fino a sera a vedere tennis in tv. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Wimbledon, è il giorno dei tre italiani agli ottavi: quando e dove vedere Sinner, Cobolli e Sonego

In questa notizia si parla di: italiani - vedere - wimbledon - giorno

I Migliori Film italiani dell'anno, secondo i David di Donatello, da vedere subito su NOW - Scoprire il meglio del cinema italiano è facile con NOW! In occasione della 70esima edizione dei David di Donatello, vi presentiamo una selezione dei film più acclamati, tra cui *Vermiglio*, *L’arte della gioia*, *Gloria!* e *Berlinguer - La grande ambizione*.

Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Sonego, orari e dove vedere gli italiani #wimbledon #tennis #sinner #adnkronos #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Wimbledon 2025, il programma del primo giorno: gli italiani in campo oggi e dove vederli - X Vai su X

Wimbledon, è il giorno dei tre italiani agli ottavi: quando e dove vedere Sinner, Cobolli e Sonego; Wimbledon 2025 oggi, i match del 3 luglio e dove vedere gli italiani in tv e streaming; Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 1 luglio · Tennis ATP e WTA.

Wimbledon, è il giorno dei tre italiani agli ottavi: quando e dove vedere Sinner, Cobolli e Sonego - Per la prima volta tre giocatori italiani sono nella seconda settimana del tabellone maschile del torneo londinese. Secondo vanityfair.it

Sinner, Sonego e Cobolli a Wimbledon: Italia trascinata da Jannik, tre azzurri negli ottavi per la prima volta - Lunedì Jannik Sinner trova Dimitrov, Flavio Cobolli sfida Cilic e Lorenzo Sonego cerca rivincite su Shelto ... Segnala msn.com