Lanazione.it - Montecatini ancora dominatore dei derby. Casalguidi atterrato dall’ex Ghimenti

0 V.: Venturini, Taddei, Menichetti, Fusco (40’ st Dani) cappellini, Massaro, Ceccarelli, Sellaroli (33’ st Bezzini) Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. (20’ st Puccianti) A disp.Merci, Robusto, Rossi, Gori, Advillari, Acoraro. All. Benesperi. VALDINIEVOLE: Gega, Casini, Conti, Fioretti (40’ st Musteqja), Minardi, Isola, Ba, Rugiati (45’ st Francesconi) Shiqeri. A disp. Baldi, Benedetti, Rus, Del Sarto, Attinasi, Coselli, Lucchesi. All. Fabbri. Arbitro: Carnevali di Prato. Marcatore: 19’ st. Una gara equilibrata, fra due squadre volitive, decisa da un rete su punizione nel secondo tempo, con gli ospiti capaci di resistere ai colpi dei rivali nella prima frazione per poi sferrare quello che a conti fatti si è rivelato il colpo decisivo.