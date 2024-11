Milano-Cortina 2026 Abodi | Rispetteremo gli impegni pronti per un’edizione memorabile

Leggi su Sportface.it

Andrea, ministro dello Sport, è intervenuto in videocollegamento all’evento ‘Italia Direzione Nord’, parlando delle Olimpiadi di: “La nostra linea guida è lavorare:glie ci presenteremo al mondo nel giusto modo. Anche se 440 giorni per finire di realizzare tutto sono pochi, vogliamo prepararci per una edizione dei Giochie questo passa dalle infrastrutture“.ha poi aggiunto: “Quasi 4 miliardi di investimenti non mi sembrano un numero piccolo. Noi pensiamo anche al futuro e all’eredità dei giochi. Le preoccupazioni del mondo ambientalista? Se sono stati abbattuti circa 800 alberi, in parte malati, per la pista di bob e skeleton, ne pianteremo 10 volte tanto“.: “gliper” SportFace.