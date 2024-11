Lapresse.it - Medioriente: Casa Bianca, tregua Libano priorità, discussioni costruttive

Washington (Usa), 25 nov. (LaPresse) – Lain“rimane una delle principali” del presidente Joe Biden e lesono state “”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, sottolineando che la “traiettoria” delle“sta andando in una direzione positiva”. Tuttavia, ha aggiunto il funzionario, “niente è negoziato finché non è negoziato”.