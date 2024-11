.com - Mastrandrea e Smaldone di nuovo insieme per “Alcesti”

Daniela, opera per soprano, tenore, attore e orchestra, di Danielaè disponibile dal 22 novembre 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.L’opera che, nella sua stesura originale, non prevedeva l’orchestra bensì il solo pianoforte, è stata successivamente trascritta per un organico orchestrale di soli legni e archi, con l’interazione dell’arpa.La scelta timbrica è dettata dalla volontà di alleggerire un tema struggente come quello di, eroina del mito greco, resa immortale da Euripide.La storia narra che, si offre di morire al posto del marito Admeto: il suo gesto di amore e sacrificio viene premiato dagli dei, ed ella torna a vivere con lo sposo amatissimo.«Quello che ho vissuto nel rappresentare la protagonista– racconta Concetta Aquila, soprano – è stata un’esperienza molto bella, in quanto ho dovuto rappresentare l’ennesima donna che per amore rinuncia alla propria vita, all’amore del marito, alla vita dei figli e alla loro crescita, donandosi alla morte.