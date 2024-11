Napolipiu.com - Mancini: “Maradona? Con le regole di oggi non l’avrebbero fatto giocare, sarebbe stato troppo superiore”

Leggi su Napolipiu.com

L’ex stella della Sampdoria ha ricordato il Pibe de Oro: “Era il migliore in assoluto”. Mannini: “Al suo esordio non riuscivamo a parlarci in campo”.A quattro anni dalla scomparsa di Diego Armando, continuano ad arrivare testimonianze sulla sua grandezza. Roberto, che lo ha affrontato più volte con la maglia della Sampdoria, ha voluto ricordarlo in un’intervista a CalcioNapoli1926.“il migliore in assoluto!”, ha dichiarato l’ex numero 10 blucerchiato. “Se avesse giocato, con lecambiate a protezione che hanno gli attaccanti die degli ultimi 15 anni,avrebbetre goal ogni partita, quindi nonper questo:“.Anche Moreno Mannini ha condiviso un ricordo speciale del Pibe: “La mia prima partita fuori casa con la Sampdoria nel 1984 fu l’esordio in campo diin casa a Napoli.