M5s Conte risponde a Grillo sulla ripetizione del voto | Ha avviato un estremo tentativo di sabotaggio

Beppeha presentato una richiesta formale affinché si ripeta la consultazione online sull’eliminazione del garante del Movimento 5 stelle. Lo può fare, così almeno recita lo statuto. La notizia inizia a circolare nel tardo pomeriggio del 25 novembre, all’indomani della chiusura dell’assemblea costituente voluta da Giuseppe. Il presidente del partito ci mette poco a replicare al fondatore: «ha appenaundi. Ha chiesto di rivotare, invocando una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto. Insomma, è passato dalla democrazia diretta al “qui comando io” e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente».Consultazione da rifareL’attacco di– che ieri aveva utilizzato toni più distensivi – è frontale: «Come già nei precedenti tentativi dici sta dicendo che non conta più la regola democratica “uno vale uno”, perché c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme.