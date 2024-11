Thesocialpost.it - Loreto, maxi-incidente prima dell’ingresso in A14: un morto e tre feriti. Cinque auto coinvolte

mortale questa sera, 25 novembre, a, pocodelle 20. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in seguito a un violento frontale, mentre altre due persone sono state trasportate all’ospedale di Torrette in condizioni gravi. L’impatto, avvenuto tra una Jeep grigia e una Mini Cooper, si è verificato circa 100 metriin A14.Leggi anche: Sanremo, si schianta con lo scooter contro un furgoncino: muore a 37 anni Alessandro BoscoDopo il frontale tamponamento a catenaSubito dopo il frontale, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre, provocando un altro ferito, trasportato in ospedale in codice giallo.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.