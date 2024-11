Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: inizia la sfida tra il cinese e l’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella prima partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju, noto internazionalmente solo come. Si gioca a Singapore, che ospita così la primairidata tutta asiatica., il Campione del Mondo, ha conquistato la sua corona nella primavera del 2023, battendo Ian Nepomniachtchi agli spareggi a cadenza veloce al termine di uno dei confronti più combattuti che abbiano mai avuto luogo. Da allora la sua forma è calata vistosamente, tant’è che si trova al numero 23 delle classifiche mondiali. Questa è la sua occasione di riscatto dopo un periodo di grande difficoltà, ma alla fine ciò che ha avvicinato molti appassionati aè l’umanità nella mente di un giocatore che, al suo meglio, è interessantissimo da osservare.