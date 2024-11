Lanazione.it - Le botte del sabato sera. Zuffe tra giovanissimi

TERNI Due risse nella notte trae domenica, all’incrocio tra corso Vecchio e via Manassei e in vico dell’Olmo. Entrambe sono state segnalate alla polizia da residenti ormai esapti, ma all’arrivo delle pattuglie non c’era più traccia dei protagonisti delle, che evidentemente si sono rapidamente allontanati alla vista degli agenti o probabilmente solo dei lampeggianti. Il racconto di quanto accaduto nell’ennesima notte di violenza del fine settimana, è affidato quindi ai social. Diversi i protagonisti della zuffa esplosa intorno alle una tra corso Vecchio e via Manassei fino ad arrivare davanti alla chiesa di San Pietro, in pieno centro cittadino. Lo scontro tra due bande di giovani sarebbe andato avanti per diversi minuti, non solo tra urla e minacce reciproche ma anche con l’utilizzo di bastoni e altri oggetti contundenti.