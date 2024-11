Gaeta.it - Lazio trionfa 3-0 contro il Bologna e consolida la corsa verso il vertice della Serie A

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lacontinua la sua marcia inA, conquistando una vittoria convincente per 3-0ilallo Stadio Olimpico. Questo successo consente ai biancocelesti di raggiungere il secondo posto in classifica, affiancando Inter, Atalanta e Fiorentina a quota 28 punti, a solo un punto dalla capolista Napoli. Dall’altra parte, ilsembra trovarsi in difficoltà, fermo a 18 punti.Una partita nella quale ilnon regge il confrontoDopo un primo tempo segnato da pochi sussulti, le squadre si sono presentate in campo con un obiettivo chiaro: ottenere punti vitali. Laha mostrato una maggiore intraprendenza, creando alcune palle gol significative. Le conclusioni di Matias Vecino e Valentin Castellanos hanno evidenziato l’intenzione dei biancocelesti di prendere illlogara.