Lavori in corso a Conselice. Interventi al verde. Rigenerata la biblioteca

Sono vari iche interessano in queste settimane il territorio del comune di. Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di pulizia dei bacini del bosco urbano, che ha previsto la trinciatura e rimozione degli arbusti, nonché la pulizia del canale di collegamento. "Isono stati svolti per dare ai bacini più capacità di laminazione, in quanto raccolgono acqua proveniente dal canale Diversivo in Valle – spiega il sindaco, Andrea Sangiorgi –. Partirà inoltre, a breve, la pulizia dei fossi scolmatori presenti nel territorio comunale". Le opere sono state realizzate attraverso l’impiego di fondi comunali per circa 40mila euro: 20mila per la pulizia dei bacini, altrettante risorse verranno utilizzate per i fossi. Sono in fase di completamento i cantieri per la manutenzione delle strade bianche, intervento dal costo di 25mila euro eseguito dalla Cooperativa trasporti di Imola.