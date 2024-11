Bergamonews.it - La mela Kissabel è la nuova protagonista al mercato: prova una crostata da urlo

Leggi su Bergamonews.it

È tempo di mele, spazio alla varietà ‘’ per questa settimana, una specie che sta riscuotendo un notevole successo grazie alla sua particolare colorazione rossa sia all’esterno ma, anche e soprattutto, all’interno del frutto stesso; grande croccantezza, frizzantezza della polpa e una succosità tutta da scoprire. Un settore, quello delle mele, sviluppato principalmente dalla produzione massiccia del Trentino-Alto Adige.Dotate di diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamine, soprattutto A, B1, B2, C ed E, ma non mancano di sali minerali e fibre.Grazie alla loro composizione, aiutano a combattere inappetenza, stanchezza e nervosismo; facilitano la digestione; proteggono le mucose della bocca e dell’intestino e rinforzano capelli e unghie. Inoltre, aiutano a controllare l’appetito aumentando il senso di sazietà.