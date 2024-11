Il Tar difende la maturità durante la pandemia senza scritti e preparata in Dad | Criteri equi dava peso all’intero ciclo scolastico

Leggi su Open.online

Il Tar del Lazio oraladella. Una battaglia legale durata 4 anni ha messo un punto alla storia di uno studente del liceo scientifico sportivo di Saronno che ha tentato,successo, di annullare la sua bocciatura all’esame di. «La didattica a distanza è stata meno efficace di quella in pree l’aumento deldei crediti scolastici mi ha penalizzato». Sono alcune delle motivazioni che l’alunno ha portatonti al tribunale per chiedere di annullare la. La storia è iniziata nel 2020 in pienaCovid, quando studenti e studentesse di tutta Italia si sono ritrovati a fare lezione tra le mura domestiche e di fronte a un computer. Il cuore del ricorso, come ricostruisce il testo della sentenza, sollevava non solo dubbi sulla didattica a distanza dell’emergenza sanitaria, ma anche accuse di presunta disparità di trattamento rispetto agli anni precedenti.