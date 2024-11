Panorama.it - Il regalo di Natale? È second hand

Leggi su Panorama.it

Ilsi prepara a essere uno dei protagonisti del, nella costante ricerca delperfetto da mettere sotto l’albero. Come emerso dall'OsservatorioEconomy 2023 di BVA Doxa per Subito, il 27% degli italiani ha acquistato almeno una volta undia mano, e ben il 46% degli intervistati ha scelto articoli pre-loved per le festività natalizie. Un dato che testimonia come lastia diventando una scelta consapevole anche per i regali, offrendo non solo un’opportunità di risparmio ma anche un modo per fare ununico, difficile da trovare nei negozi tradizionali.A guidare questa tendenza sono soprattutto i giovani della Gen Z e degli Young Millennials, che si dichiarano entusiasti di comprare e vendere usato. Con oltre il 90% di adesione a questo trend, rispetto a una media nazionale del 60%, le piattaformesi stanno trasformando in una caccia alnatalizio tra oggetti introvabili, vintage o fuori produzione.