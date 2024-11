Lortica.it - Il potere dei colori nel Feng Shui

Mi piace definirmi una piccola artista, non solo per il mio amore innato verso i, ma perché li uso da anni per creare opere di ogni tipo. Dal 1997, insieme ai miei compagni artisti del GAM (Gruppo Artisti Melzesi), ho partecipato a numerose mostre a Milano e dintorni. Oggi mi dedico principalmente alla scrittura e partecipo solo due volte l’anno alle manifestazioni del gruppo. Tuttavia, irestano sempre il mio linguaggio preferito, la chiave per dare vita alle emozioni e per creare armonia.Quando entro in una casa, la prima cosa che mi colpisce sono le tonalità delle pareti, i dettagli degli arredi e la luce che attraversa lo spazio. In un attimo, fotografo tutto con la mente e sento un grande senso di benessere se il mio sguardo si posa su un ambiente armonioso. Non è per criticare – ognuno è libero di vivere come desidera – ma per me è una sensazione di appagamento profondo.