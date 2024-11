Nerdpool.it - “Il corpo” di Stephen King in dono a 7.000 studenti per “Un libro tante scuole” del Salone del Libro

L’amicizia, il coraggio, la forza, la scoperta di sé e il mistero di crescere. Temi universali che sanno parlare a giovani e adulti e chel’autore cultha saputo esprimere magistralmente nel romanzo breve Il. Il, che ispirò il celebre film Stand by me di Rob Reiner, in cui quattro amici durante la torrida estate del 1960 partono dal paesino di Castle Rock alla ricerca deldi un loro coetaneo scomparso, è l’opera scelta dalInternazionale deldi Torino per la quinta edizione del progetto di lettura condivisa per i giovani Un. Andrà ad arricchire la Biblioteca deldel. Coinvolti attorno al, con propri contributi, sono le autrici e gli autori Silvia Avallone, Annalena Benini, Claudia Durastanti, Carlo Lucarelli, Loredana Lipperini, Stefano Nazzi.