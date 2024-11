Linkiesta.it - I Cinque Stelle entrano nella scatoletta di tonno a sinistra (senza disdegnare la destra)

La convention aziendale della M5S s.p.a ha nominato come da previsioni l’onorevole avvocato Giuseppe Conte presidente e amministratore delegato. Il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio finisce dunque per sempre nei bauli della storia – archiviata la figura del garante – ed è assai problematico che i suoi pochi seguaci rimasti fedeli alla linea originaria riusciranno a combinare qualcosa di alternativo per togliere qualche voterello al rinnegato Conte.Uno dei simboli del Movimento, il limite dei due mandati, è stato spazzato via. Inizia il Termidoro. Adesso ha questione è capire cosa sarà, questo partito di Conte. In qualche cronaca della piccola kermesse al palazzo dei Congressi di Roma, laddove tennero discorsi pensosi Aldo Moro e Ugo La Malfa, si è affermato che la scena fosse molto «democristiana», toni sommessi, colori pastello, postura gentile e dialogante (ma a un incasinatissimo congresso Dc un delegato urlò contro un altro: «Fermatemi sennò l’ammazzo»: la Dc fu anche questo, altri che pastelli).